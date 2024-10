Lanazione.it - Firenze, obiettivo sicurezza: “Dobbiamo trattenere 35 milioni di metri cubi”. La mappa del rischio

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Il pericolo c’è ancora. Certo è più basso. Ma ogni volta che il calendario si avvicina a quel giorno, il 4 novembre, testa e occhi puntano sinapsi o pupille almeno per un secondo lì: sul livello dell’Arno. Questione di geni e di un ricordo, anche in chi non l’ha vissuto, ormai nel Dna, quello dell’alluvione del 1966: 160 millidi pioggia in 24 ore, ragguagliati sull’intero bacino con punte di 250 milli. Quel giorno l’Arno arrivò come una furia alla Nave a Rovezzano con una portata di 4100al secondo. Il doppio di quanto all’epoca la sezione di Ponte Vecchio fosse in grado di smaltire. Il risultato: 70diche violentarono. Ma oggi possiamo dormire sonni più tranquilli? La risposta è nì.