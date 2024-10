Corto Dorico Film Fest, annunciata a Roma l'edizione 2024. Sarà Stefania Sandrelli ad aprire il festival (Di lunedì 28 ottobre 2024) ANCONA – Quest’anno Corto Dorico Film Fest parte da Roma. annunciata ieri la XXI edizione, dal 30 novembre all’8 dicembre ad Ancona, all'interno dello spazio Casa Alice alla Festa del Cinema di Roma. Ospiti della due giorni che la Fondazione Marche Cultura ha dedicato ai progetti cinematografici Anconatoday.it - Corto Dorico Film Fest, annunciata a Roma l'edizione 2024. Sarà Stefania Sandrelli ad aprire il festival Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) ANCONA – Quest’annoparte daieri la XXI, dal 30 novembre all’8 dicembre ad Ancona, all'interno dello spazio Casa Alice allaa del Cinema di. Ospiti della due giorni che la Fondazione Marche Cultura ha dedicato ai progetti cinematografici

Corto Dorico Film Fest, annunciata a Roma l'edizione 2024. Sarà Stefania Sandrelli ad aprire il festival

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stefania Sandrelli aprirà il Festival Quest’anno Corto Dorico Film Fest parte da Roma. Annunciata ieri la XXI edizione, dal 30 novembre all’8 dicembre ad Ancona, all'interno dello spazio Casa Alice al ... (youtvrs.it)

FILM - Il presidente di Fondazione Marche cultura-Film commission: «Promuovere opportunità per concretizzare progetti cinematografici è uno dei nostri obiettivi» ... (cronachefermane.it)

Roma, 16 ott. (askanews) – È Francesco Bonaldo, con il team Record Studio a vincere la seconda edizione di Y-40 Film Festival. Il cortometraggio di 5 minuti “Antitratta” del progetto “Riemergere” gira ... (ildenaro.it)

Si prosegue domenica 27 ottobre alle 14.00 sempre presso Casa Alice, con il panel “Le Marche per il territorio”: sarà l’occasione per presentare iniziative e progetti per la crescita dell’audiovisivo ... (cronachefermane.it)

(askanews) – È Francesco Bonaldo, con il team Record Studio a vincere la seconda edizione di Y-40 Film Festival ... ricreando sott’acqua in un corto verticale alla maniera dei Reel di ... (askanews.it)