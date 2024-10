Ilgiorno.it - Cade durante un’esercitazione: ferito un vigile del fuoco sui monti di Marchirolo

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)(Varese) 28 ottobre 2024 – Infortunio per undelun addestramento nelle valli dell’Alto Varesotto. Il pompiere sarebbe caduto battendo violentemente un fianco mentre era impegnato con una quindicina di colleghi inL’incidente è poco prima delle 15 nei boschi disul Monte Piambello , in una zona boschiva. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Varese ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto oltre ai funzionari del dipartimento prevenzione e sicurezza sul lavoro di Ats Insubria anche un unità del Cnsas, il soccorso alpino, e dei carabinieri.