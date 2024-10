Puntomagazine.it - Beyoncé, la voce di Houston per Kamala Harris: “Non parlo come una celebrity, ma come una madre”

(Di lunedì 28 ottobre 2024): unadi speranza e cambiamento per sostenere, TX – In una serata che ha portato l’energia della suae il peso delle sue parole,è salita sul palco della sua città natale con un messaggio importante, nonsuperstar internazionale, mae cittadina preoccupata per il futuro degli Stati Uniti. L’occasione è stata un evento di sostegno per, vicepresidente e figura di spicco della politica americana, impegnata in una battaglia decisiva per il Paese. Con il calore e l’intensità che l’hanno sempre contraddistinta,ha esordito dichiarando: “Oggi sono qui, nonuna, mauna”. Parole semplici, ma forti, rivolte al pubblico diper richiamare tutti all’impegno civile.