Beautiful: Perché Steffy odia così tanto Ivy Forrester? Facciamo chiarezza sulle Anticipazioni Americane della Soap (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nelle puntate Americane di Beautiful è tornato un personaggio assente da molto tempo anche negli episodi italiani della Soap. Stiamo parlando di Ivy Forrester, la cugina di Steffy e sua grande rivale. Ma Perché tra le due c'è così tanto astio? Perché la figlia di Ridge la odia? Scopriamolo insieme. Comingsoon.it - Beautiful: Perché Steffy odia così tanto Ivy Forrester? Facciamo chiarezza sulle Anticipazioni Americane della Soap Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nelle puntatediè tornato un personaggio assente da molto tempo anche negli episodi italiani. Stiamo parlando di Ivy, la cugina die sua grande rivale. Matra le due c'èastio?la figlia di Ridge la? Scopriamolo insieme.

Beautiful: Perché Steffy odia così tanto Ivy Forrester? Facciamo chiarezza sulle Anticipazioni Americane della Soap

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:45 circa su Canale 5: la saga dei Forrester viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di ... (Movieplayer.it)

Per Steffy è un momento di grande tensione. Le Anticipazioni Americane della Soap Beautiful ci rivelano che la Forrester ha scoperto che Carter ha chiamato Ivy ed Electra Forrester per lavorare con loro senza dirle nulla. Cosa farà ora la figlia di ... (Comingsoon.it)

Nelle puntate americane di Beautiful è tornato un personaggio assente da molto tempo anche negli episodi italiani della Soap. Stiamo parlando di Ivy Forrester, la cugina di Steffy e sua grande rivale. (comingsoon.it)

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:45 circa su Canale 5: la saga dei Forrester viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio. (msn.com)

Ma secondo noi non ha fatto così tanto bene a mettersi in mezzo in questa faccenda e ora vi riveliamo il perché. Vi anticipiamo che le trame di Beautiful, a causa di questo, ci faranno tremare. (headtopics.com)