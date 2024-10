Arresti e perquisizioni per un’organizzazione di falsi permessi di soggiorno in quattro province italiane (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una vasta operazione delle forze dell’ordine ha smantellato un’organizzazione criminale dedita alla produzione e diffusione di falsi permessi di soggiorno. I carabinieri della Compagnia di Eboli, in provincia di Salerno, stanno dando esecuzione a una serie di misure cautelari che coinvolgono un numero significativo di indagati provenienti da diverse regioni italiane. I dettagli emergenti dall’inchiesta, che già destano grande preoccupazione, rivelano una rete complessa e articolata che sfruttava le necessità di molti per trarne profitto illecito. I dettagli dell’operazione condotta dai carabinieri L’operazione dei carabinieri si è concentrata su quattro province italiane: Salerno, Napoli, Avellino e Padova. Gli agenti hanno dato seguito a un’ordinanza che ha portato all’arresto di 16 persone, tra cui datori di lavoro e funzionari di centri per l’impiego. Gaeta.it - Arresti e perquisizioni per un’organizzazione di falsi permessi di soggiorno in quattro province italiane Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una vasta operazione delle forze dell’ordine ha smantellatocriminale dedita alla produzione e diffusione didi. I carabinieri della Compagnia di Eboli, in provincia di Salerno, stanno dando esecuzione a una serie di misure cautelari che coinvolgono un numero significativo di indagati provenienti da diverse regioni. I dettagli emergenti dall’inchiesta, che già destano grande preoccupazione, rivelano una rete complessa e articolata che sfruttava le necessità di molti per trarne profitto illecito. I dettagli dell’operazione condotta dai carabinieri L’operazione dei carabinieri si è concentrata su: Salerno, Napoli, Avellino e Padova. Gli agenti hanno dato seguito a un’ordinanza che ha portato all’arresto di 16 persone, tra cui datori di lavoro e funzionari di centri per l’impiego.

Arresti e perquisizioni per un’organizzazione di falsi permessi di soggiorno in quattro province italiane

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Operazione della guardia di finanza di La Spezia. Coinvolte 24 persone e 13 società attive in Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna ... (lanazione.it)

– Vendevano vino pregiato francese come fosse tale, ma era un falso. I Carabinieri del Nas, nelle province di Torino, Monza, Cuneo, Roma e Bologna, hanno eseguito 6 mandati di arresto europeo e 16 per ... (informazione.it)

La Guardia di Finanza della Spezia ha eseguito questa mattina un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di due persone per le ipotesi di reato di emissione di fatture per operazioni in ... (msn.com)