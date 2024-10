United Together dai Balcani a Bruxelles | musica dei giovani di ESYO

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (askanews) – Un tour di sei concerti dell’ensemble d’archi della European Spirit of Youth Orchestra, da trent’anni impegnata a formare i professori d’orchestra di domani e a promuovere il dialogo tra i popoli e i valori universali del rispetto, del dialogo e dell’amicizia, rappresentando l’Europa e le sue meraviglie umane e culturali e per riaffermare il valore universale della pace. Il 31 ottobre e il primo novembre a Belgrado, il 5-6-7-8 novembre a, in scena ladeidi. Un progetto culturale di grande rilevanza internazionale, co-organizzato con l’Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo del Comune di Trieste, con gli Istituti Italiani di Cultura di Belgrado e, con l’Ufficio di collegamento della regione FVG die con il Circolo didell’Associazione “Giuliani nel Mondo”.