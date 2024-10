Oasport.it - Sci alpino, Alex Vinatzer: “Contento della mia seconda manche, risultato che mi dà grande fiducia”

(Di domenica 27 ottobre 2024)sorride in maniera convinta al termine del gigante di Soelden (Austria) che ha sancito il via ufficialeCoppa del Mondo 2024-2025. La pista del Rettenbach ha regalato le consuete emozioni tra le porte larghe, con l’azzurro che ha saputo cambiare marcia nellaparte di gara, centrando un quinto posto davvero incoraggiante. Il primo gigantestagione si è trasformato in un vero e proprio festival norvegese conander Steen Olsen (già al comando dopo la prima discesa) che ha preceduto Henrik Kristoffersen per 65 centesimi e Atle Lie McGrath per 66. Quarto Lucas Braathen Pinheiro a 90, quindi proprioin quinta posizione a 1.10, dopo la 13a posizione di metà gara.