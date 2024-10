MotoGP GP Thailandia 2024 Martin | Ho preso tanti rischi dietro a Bagnaia anche senza errore

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Credo che non tutti capiscano quanto effettivamente veloce si vadain queste condizioni. Ho, pur iniziando molto bene. Ho avuto in più momenti delle difficoltà e mi mancava aderenza. A un certo punto ho capito che Pecco avrebbe vinto e mi sono accontentato della seconda posizione”. Lo ha dichiarato Jorgesubito dopo il termine del GP didi, che lo ha visto concludere in seconda posizione alle spalle di Francesco. “Sapevo che oggi Pecco sarebbe stato il principale contendente. Lui comunque è costretto a correre piùdi me.l’certamente avrei chiuso secondo. Non c’era verso oggi di vincere”, ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport sul confronto col campione italiano. “Sono felice di aver portato a termine questa gara così dura a livello mentale.