Il poliziotto il finanziere e l’ex carabiniere | ecco gli Striano scoperti dai pm di Milano Pagati in nero e con Hogan e vestiti Hanno trafugato ai servizi anche segreti di Stato

(Di domenica 27 ottobre 2024) Erano une una procurare i documenti riservati su vip alla società di hacker e spioni Equalize presieduta dal presidente della Fondazione Fiera diEnrico Pazzali al centro del nuovo scandalo scoperto dalla procura di. Uno dei due, maresciallo della Guardia di Finanza operativo presso la Dia di Lecce, si chiama Giuliano Schiano ed è un po’ il Pasqualedi questa inchiesta. L’altro è Marco Malerba, sovrintendente della Polizia diche lavorava nel commissariato di Rho-Pero. I due erano stabilmentedalla società di investigazioni per accedere alle bdati riservate Sdi del ministero dell’Interno e Punto Fisco della Agenzia delle Entrate per avere informazioni non pubbliche sulle vittime dei dossieraggi.