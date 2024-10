Anteprima24.it - FOTO/ De Luca: “Il Pd si risparmi la pena, io già candidato da solo”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Non è uno scandalo parlare del numero dei mandati di un Governatore. Se uno ha fallito per me non ne dovrebbe fare nemmeno uno. Se uno ha rivoluzionato una Regione ne può fare anche quaranta”. Così il Governatore campano, Vincenzo Dea conclusione della due giorni della Festa dell’Unità del Partito democratico della provincia di Avellino, tenutasi al “Viva Hotel”, nel rilanciare la sua corsa a Presidente della Regione Campania. A chi gli domanda se, proprio in occasione della festa dell’Unità del partito occorre ritorvare il dialogo interno al Pd, il Presidente ribatte con una battuta, confermando che con o senza Pd sarà in campo al prossimo appuntamento elettorale. “Io ho gia trovato la soluzione risparimatemi la”, dice a gran voce facendo interne che il tempo stringe e lui è già in piena campagna elettorale.