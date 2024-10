Firenze, mutuo da 10 milioni per il Padovani: Fratelli d’Italia attacca la giunta. “A cosa serve se la Fiorentina resterà al Franchi?” (Di domenica 27 ottobre 2024) Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Sandra Bianchini e i consiglieri comunali Angela Sirello, Alessandro Draghi, Matteo Chelli e Giovanni Gandolfo attaccano Palazzo Vecchio sul mutuo da 10 milioni per il Padovani. Dove dovrebbe giocare la Fiorentina durante i lavori del Franchi. Ma la società ha già fatto sapere di non avere nessuna intenzione di usare il Padovani per la serie A e per le eventuali partita di coppa L'articolo Firenze, mutuo da 10 milioni per il Padovani: Fratelli d’Italia attacca la giunta. “A cosa serve se la Fiorentina resterà al Franchi?” proviene da Firenze Post. .com - Firenze, mutuo da 10 milioni per il Padovani: Fratelli d’Italia attacca la giunta. “A cosa serve se la Fiorentina resterà al Franchi?” Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) Il consigliere regionale diSandra Bianchini e i consiglieri comunali Angela Sirello, Alessandro Draghi, Matteo Chelli e Giovanni Gandolfono Palazzo Vecchio sulda 10per il. Dove dovrebbe giocare ladurante i lavori del. Ma la società ha già fatto sapere di non avere nessuna intenzione di usare ilper la serie A e per le eventuali partita di coppa L'articoloda 10per illa. “Ase laal?” proviene daPost.

Firenze, mutuo da 10 milioni per il Padovani: Fratelli d’Italia attacca la giunta. “A cosa serve se la Fiorentina resterà al Franchi?” - Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Sandra Bianchini e i consiglieri comunali Angela Sirello, Alessandro Draghi, Matteo Chelli e Giovanni Gandolfo attaccano Palazzo Vecchio sul mutuo da 10 m ... (firenzepost.it)

