Fiorentina-Roma, le pagelle di CM: Kean è rinato, Beltran glaciale. Celik, Hermoso e Ndicka fanno acqua ovunque (Di domenica 27 ottobre 2024) Fiorentina-Roma 5-1 Fiorentina De Gea 6,5: incolpevole su Konè, ma c`è gloria anche per lui sulla sassata di Dybala su punizione. Per il re Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024)5-1De Gea 6,5: incolpevole su Konè, ma c`è gloria anche per lui sulla sassata di Dybala su punizione. Per il re

Fiorentina-Roma, le pagelle di CM: Kean è rinato, Beltran glaciale. Celik, Hermoso e Ndicka fanno acqua ovunque

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Facebook WhatsApp Twitter Nella sesta giornata di campionato, la Roma subisce una delle sconfitte più dure della sua stagione, cadendo 5-1 al Franchi contro una Fiorentina in grande forma. La partita ha visto protagonisti diversi aspetti, tra ... (Gaeta.it)

Fiorentina-Roma ha visto Edoardo Bove assoluto protagonista: il centrocampista brilla nella sfida del Franchi e i tifosi giallorossi sono furiosi per la sua cessione Protagonista assoluto di Fiorentina-Roma. Difficile definire un altro termine per ... (Calciomercato.it)

Fiorentina-Roma 5-1 FIORENTINA De Gea 6,5: incolpevole su Konè, ma c`è gloria anche per lui sulla sassata di Dybala su punizione. Per il resto se la gode Dodo 7: fisic. (calciomercato.com)

Giocatore totale. Dal 66’ Sottil 6,5: questa palla non vuole proprio entrare. Ma per attitudine e atteggiamento è perfetto, finalmente Kean 7,5: sembrava in dubbio per un problemino alla caviglia, i ... (calciomercato.com)

La Fiorentina continua a vincere e si conferma anche nei big match. La squadra di Palladino si è imposta per 5-1 contro la Roma nel nono turno di Serie A dopo una prestazione perfetta. (ilmessaggero.it)