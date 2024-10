Gaeta.it - Elezioni in Liguria: sfida tra Marco Bucci e Andrea Orlando in un contesto meteo favorevole

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lasi prepara a vivere un’importante tornata elettorale in cui i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo presidente regionale e i membri dell’Assemblea Legislativa. Con le urne aperte fino alle 23 di oggi, domenica 27 ottobre, e domani dalle 7 alle 15, sono 1.341.799 gli aventi diritto che si esprimeranno in 1.785 seggi sparsi sul territorio. La competizione si preannuncia intensa, soprattutto tra i candidati di punta. Candidati in corsa per la presidenza Nella corsa per il ruolo di presidente della, sino ben nove candidati, ma la battaglia principale sembra essere riservata a, il sindaco di Genova, e, figura di spicco del centrosinistra.