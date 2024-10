Eav, De Gregorio sulla Napoli-Benevento: Finiti lavori di nostra competenza (Di domenica 27 ottobre 2024) Non si placano le polemiche legate ai lavori sulla linea Napoli-Benevento gestita dall’Ente Autonomo Volturno. Dopo le affermazioni seguite ad un’interrogazione presentata in consiglio regionale, è il presidente di Eav a fare una precisazione: “In merito alla chiusura della linea per Benevento – spiega Umberto De Gregorio – dobbiamo constatare che i sindacati locali o non hanno letto o non hanno capito la nota di risposta preparata dal direttore centrale e rup dell’intervento, ingegnere Sposito, alla interrogazione regionale”. Il presidente dell’azienda di trasporti sottolinea in una nota che “la riapertura di una tratta interconnessa con Rfi dipende anche da Rfi. E dipende quindi anche da chi deve completare i lavori di raccordo (Hitachi)”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Non si placano le polemiche legate ailineagestita dall’Ente Autonomo Volturno. Dopo le affermazioni seguite ad un’interrogazione presentata in consiglio regionale, è il presidente di Eav a fare una precisazione: “In merito alla chiusura della linea per– spiega Umberto De– dobbiamo constatare che i sindacati locali o non hanno letto o non hanno capito la nota di risposta preparata dal direttore centrale e rup dell’intervento, ingegnere Sposito, alla interrogazione regionale”. Il presidente dell’azienda di trasporti sottolinea in una nota che “la riapertura di una tratta interconnessa con Rfi dipende anche da Rfi. E dipende quindi anche da chi deve completare idi raccordo (Hitachi)”.

