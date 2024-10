Straordinaria Federica Brignone in Coppa del Mondo, debutto col botto: dominatrice assoluta in slalom (Di sabato 26 ottobre 2024) assolutamente incredibile il debutto in Coppa del Mondo di Federica Brignone che nello slalom femminile ha dominato la scena a Solden con una seconda manche semplicemente perfetta. Un capolavoro che le vale un successo che giĂ mette un punto esclamativo imperioso. Fanpage.it - Straordinaria Federica Brignone in Coppa del Mondo, debutto col botto: dominatrice assoluta in slalom Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024)mente incredibile ilindeldiche nellofemminile ha dominato la scena a Solden con una seconda manche semplicemente perfetta. Un capolavoro che le vale un successo che giĂ mette un punto esclamativo imperioso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2024-2025 : Federica Brignone al comando! - La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile incomincia sabato 26 ottobre con il consueto gigante di Soelden e ci terrĂ compagnia fino al 27 marzo, quando si concluderanno le Finali di Sun Valley. Si preannuncia una stagione invernale ... (Oasport.it)

Impresa di Federica Brignone sulla Rettenbach : è suo il gigante inaugurale di Sölden - Un’immensa Federica Brignone apre come meglio non avrebbe potuto la stagione 2024/2025 della Coppa del mondo di sci alpino. Sulla Rettenbach anche Mikaela Shiffrin, prima dopo la manche d’apertura, deve inchinarsi alla campionessa valdostana, che ... (Sportface.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : capolavoro trionfale di Federica Brignone! Shiffrin fuori dal podio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 28 VITTORIE IN CARRIERA PER FEDERICA BRIGNONE! Questa donna è una leggenda che cammina! Clonatela! 13.58 VINCE BRIGNONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Shiffrin quinta e fuori dal podio! 1.21 di ritardo! 13.58 ... (Oasport.it)

Federica Brignone in lotta per il podio a Soelden : “Ho preso un palo in testa - ma ho rotto il ghiaccio” - Federica Brignone ha firmato il terzo tempo nella prima manche del gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha commesso una piccola sbavatura prima del rapido settore conclusivo ... (Oasport.it)