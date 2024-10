Gaeta.it - Riaprono le scuole e i centri sportivi a Bologna: tutto ciò che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le istituzioni bolognesi preparano il ritorno alla normalità con la riapertura di nidi edi ogni ordine e grado, fissata per lunedì 28 ottobre. Già a partire da domenica 27 ottobre, saranno accessibili ie i parchi cittadini, un passo significativo per il recupero delle attività quotidiane dopo un periodo di emergenze. In questo contesto, è fondamentale prestare attenzione alle indicazioni e alle condizioni di sicurezza per garantire un rientro sereno e sicuro. Riapertura delle: un segnale di ripresa Lunedì prossimo, la città divivrà un momento importante con la riapertura di nidi e. Questo passaggio rappresenta non solo la ripresa delle attività didattiche, ma anche una normalizzazione per le famiglie che hanno affrontato settimane difficili.