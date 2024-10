Liberoquotidiano.it - Pomeriggio 5, smascherato il finto Alpino: la truffa della lotteria di beneficenza

(Di sabato 26 ottobre 2024) Per mesi ha chiesto donazioni ai negozianti spacciandosi per un. Proprio nel nome delle amatissime penne nere, ha imperversato per il Nord Est, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto fino al lago di Garda, sponda lombarda. E ha strappato soldi a destra e a manca, incontrando persone di buon cuore. Ora però Daniele è stato costretto a uscire allo scoperto: era tutto falso, tutta una. E raggiunto di microfoni di5 di Myrta Merlino, su Canale 5, il 40enne bresciano ha tenuto a «chiedere scusa a tutti». Quelli che ha fregato e quelli a cui ha mancato di rispetto. Decine e decine di telecamere di sorveglianza piazzate nei locali hanno testimoniato in questi mesi quale fosse il suo approccio, quasi infallibile.