Pari al cardiopalma tra Monopoli e Trapani, riscatto del Cerignola (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEmozioni a raffica negli anticipi dell’undicesimo turno, con l’unica eccezione di Cavese-Potenza che si è chiusa sullo 0-0. Copione ben diverso a Monopoli dove i padroni di casa, sotto 2-0 al 90? con le reti del Trapani messe a segno da Lescano e Udoh, sono stati capaci di agguantare un incredibile 2-2 in piena zona Cesarini con la doppietta di Federico Vazquez in una gara con grandi polemiche (Monopoli in dieci per tutta la ripresa) per le decisioni del direttore di gara. Non da meno anche la sfida Audace Cerignola-Picerno, terminata 2-1 per i pugliesi: vantaggio degli ospiti con Pagliai a 25 minuti dalla fine, pareggio di Capomaggio sette giri di lancette più tardi e definitivo 2-1 dei padroni di casa con Salvemini a tempo scaduto. Anteprima24.it - Pari al cardiopalma tra Monopoli e Trapani, riscatto del Cerignola Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEmozioni a raffica negli anticipi dell’undicesimo turno, con l’unica eccezione di Cavese-Potenza che si è chiusa sullo 0-0. Copione ben diverso adove i padroni di casa, sotto 2-0 al 90? con le reti delmesse a segno da Lescano e Udoh, sono stati capaci di agguantare un incredibile 2-2 in piena zona Cesarini con la doppietta di Federico Vazquez in una gara con grandi polemiche (in dieci per tutta la ripresa) per le decisioni del direttore di gara. Non da meno anche la sfida Audace-Picerno, terminata 2-1 per i pugliesi: vantaggio degli ospiti con Pagliai a 25 minuti dalla fine, pareggio di Capomaggio sette giri di lancette più tardi e definitivo 2-1 dei padroni di casa con Salvemini a tempo scaduto.

