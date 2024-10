“Non finisce mai” di Sabrina Prioli spiega perché le donne non denunciano gli stupri (Di sabato 26 ottobre 2024) Non conoscevo la storia di Sabrina Prioli, fino a quando non mi è capitato tra le mani il suo libro, dal titolo Non finisce mai. È una denuncia della seconda “vittimizzazione”, come la definisce. Sabrina è stata una cooperante professionale nelle zone di guerra, nei luoghi più difficili del pianeta. Iodonna.it - “Non finisce mai” di Sabrina Prioli spiega perché le donne non denunciano gli stupri Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Non conoscevo la storia di, fino a quando non mi è capitato tra le mani il suo libro, dal titolo Nonmai. È una denuncia della seconda “vittimizzazione”, come la deè stata una cooperante professionale nelle zone di guerra, nei luoghi più difficili del pianeta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Non finisce mai” di Sabrina Prioli spiega perché le donne non denunciano gli stupri - Nel libro Non finisce mai, la cooperante nelle zone di guerra racconta di essere stata colpevolizzata per gli stupri e le violenze subite in Sudan nel 2016 ... (iodonna.it)

Prime Video, uscite di novembre 2024: tornano Carlo Cracco, Sabrina Ferilli, Emanuela Fanelli e De Sica - Tanti titoli interessanti che possono accontentare tutti i gusti, che ti piacciano le serie thriller o le commedie, scopri che cosa offre in streaming Prime ... (libero.it)

‘Non finisce mai’ vola a Francoforte per la Fiera del libro - Con la prefazione di Moni Ovadia, 'Non finisce mai', Edizioni Helicon, è un libro che affronta la cd. vittimizzazione secondaria. (laquilablog.it)

Tú Sí Que Vales, le pagelle: Ferilli fa Michael Jackson (voto 9), Bisciglia bacchettato da Maria (voto 5) - La quarta puntata del talent vede accadere il terzo falò di confronto tra Sabrina Ferilli e Giovannino, in costante 'crisi di coppia'. Rudy Zerbi, disperato, si infuria contro un cantante amatoriale m ... (corriere.it)