Napoli in piazza per la gestazione per altri: oltre cento persone contro la criminalizzazione della GPA (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un significativo evento si è svolto a Napoli, dove un nutrito gruppo di persone, provenienti da famiglie arcobaleno, attivisti LGBTQIA+, e rappresentanti istituzionali, si è riunito davanti alla Prefettura per un presidio pacifico. L'iniziativa, intitolata "GPA, amore universale", è stata promossa dall'associazione Famiglie Arcobaleno e ha avuto luogo in contemporanea in diverse città italiane. I partecipanti, secondo le stime fornite dagli organizzatori, sono stati oltre un centinaio, tutti pronti a manifestare il loro dissenso contro le recenti proposte di legge che mirano a criminalizzare la gestazione per altri.

