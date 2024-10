Murale, Cristiano Malgioglio e nuovi negozi: il centro commerciale Airone cambia veste (Di sabato 26 ottobre 2024) Sarà un grande Murale disegnato dall’artista veneto Zentequerente ad accogliere i visitatori del centro commerciale Airone di Monselice che sabato 26 ottobre taglia il nastro nella sua nuova veste con una grande festa a cui prenderanno parte anche Cristiano Malgioglio, Sarah Toscano e Lucilla. Padovaoggi.it - Murale, Cristiano Malgioglio e nuovi negozi: il centro commerciale Airone cambia veste Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sarà un grandedisegnato dall’artista veneto Zentequerente ad accogliere i visitatori deldi Monselice che sabato 26 ottobre taglia il nastro nella sua nuovacon una grande festa a cui prenderanno parte anche, Sarah Toscano e Lucilla.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fumo e fiamme dal vano motore - auto prende fuoco nel parcheggio del centro commerciale - Momenti di paura questa mattina nel piazzale adibito a parcheggio del centro commerciale BariMax, a causa dell'incendio di un'auto. E' accaduto intorno alle 10. Secondo quanto ricostruito, un dipendente di uno dei negozi, mentre parcheggiava la ... (Baritoday.it)

Stop ai garage in centro : contro la desertificazione commerciale l'amministrazione punta alla riqualificazione dei locali sfitti - In centro sono sempre di più i locali sfitti dei piano terra trasformati in garage e autorimesse con la conseguenza che “il centro storico (cosiddetto quadrilatero centrale) si sta desertificando” con “conseguenti problemi di sicurezza e decoro ... (Ilpescara.it)

Al Centro Commerciale Campania ti aspetta un Halloween in stile “Beetlejiuce” - Uno spaventoso mondo di spiriti ti aspetta al Campania. Dal 26 al 31 ottobre puoi vivere un Halloween in stile “Beetlejiuce”. Spiritelli dispettosi, pronti a fare scherzetti e trabocchetti, sono in arrivo al Centro commerciale Campania di ... (2anews.it)

Vigilanza sventa furto d'auto nel parcheggio del centro commerciale - Salve Foggiatoday, vorrei segnalare un episodio di cronaca accaduto nel pomeriggio del 23 ottobre nel parcheggio del centro commerciale Grandapulia e finito nel migliore dei modi. Intorno alle ore 18 il sevizio di vigilanza esterno al centro ... (Foggiatoday.it)