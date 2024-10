MotoGP GP Thailandia 2024 Bagnaia | Faticavo con gomma anteriore devo rimanere concentrato

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) “La partenza è stata decisamente buona, ma poi ho perso una posizione. Rispetto alle aspettative, mi è mancato qualcosa. Ho perso comunque solo due punti:per domani. Cosa non ha funzionato? Non mi sono trovato bene con ladavanti ea fermarmi e far girare la moto, soprattutto nel terzo settore”. Così Francescoha commentato ai microfoni di Sky Sport il terzo posto nella Sprint del GP didi. “Il passo era molto simile a quello dei piloti davanti a me. Stamattina andavo forte nel settore uno, ma in gara permolto terreno – ha aggiunto –. Era una buona chance per recuperare punti e invece ne abbiamo persi altri due. Non possiamo permetterci di perdere punti in questa fase. Per domani servirà fare uno step ulteriore”.