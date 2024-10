Meteo | Previsioni per domenica 27 ottobre (Di sabato 26 ottobre 2024) A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3208m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per domenica 27 ottobre Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3208m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da

Maltempo - allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 27 ottobre : le regioni a rischio - Proseguirà anche domani, domenica 27 ottobre, l'intensa fase di maltempo che sta interessando l'Italia da alcuni giorni. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso per condizioni meteo avverse. Disposta allerta arancione ... (Fanpage.it)

Maltempo - allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 26 ottobre : le regioni a rischio - Per la giornata di domani, sabato 26 ottobre, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione e gialla. Nuove precipitazioni previste nell'ovest dell'Emilia Romagna.Continua a leggere (Fanpage.it)

Meteo Napoli - oggi e domani nubi sparse : le previsioni fino a domenica 27 ottobre - Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da qualche nube sparsa, con una temperatura di 20°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli ... (2anews.it)

Maltempo - allerta meteo arancione in Toscana domani : scuole chiuse a Livorno e Grosseto - Peggioramento meteo in arrivo in Toscana. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato il codice arancione, valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 25 ottobre, sulle zone occidentali della regione con ... (Tg24.sky.it)