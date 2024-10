Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 27 ottobre: le regioni a rischio (Di sabato 26 ottobre 2024) Proseguirà anche domani, domenica 27 ottobre, l'intensa fase di Maltempo che sta interessando l'Italia da alcuni giorni. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso per condizioni meteo avverse. Disposta allerta arancione in Emilia Romagna, Piemonte e Liguria; gialla in 8 regioni. Fanpage.it - Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 27 ottobre: le regioni a rischio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Proseguirà anche, domenica 27, l'intensa fase diche sta interessando l'Italia da alcuni giorni. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso per condizioniavverse. Dispostain Emilia Romagna, Piemonte e Liguria;in 8

Meteo - nuova ondata di maltempo e allerta in 5 regioni : le previsioni del 27 ottobre - Non si ferma il forte maltempo che, nelle ultime ore, ha colpito il Nord-Ovest, causando frane e allagamenti in diverse aree della Toscana e della Liguria. Anche la giornata di domani, domenica 27 ottobre, sarà caratterizzata da forti precipitazioni ... (Tg24.sky.it)

Maltempo - rischio esondazione nelle zone del Po : allerta arancione da Venezia a Ferrara - Venezia, 26 ottobre 2024 - Allerta arancione lungo il tratto veneto del fiume Po: c’è il rischio di nuove esondazioni. Le previsioni meteo indicano il pericolo di forti precipitazioni in Veneto e la protezione civile ha diramato l’allarme a partire ... (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo in Brianza - ancora pioggia : scatta l'allerta per rischio idrogeologico - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico (in copertina una foto di repertorio dei vigili del fuoco) a partire dalle ore 12 di sabato 26 ... (Monzatoday.it)

Maltempo - esondano torrenti nel Pisano. Allerta in Emilia-Romagna - Piemonte e Liguria - Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Per oggi, sabato 26 ottobre, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta arancione su alcuni settori di Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su Veneto, Lombardia, Toscana e Valle ... (Tg24.sky.it)