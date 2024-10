Maltempo, a Pisa soccorse quindici persone (Di sabato 26 ottobre 2024) Un’altra notte di Maltempo si riserva sull’Italia: esondano canali e torrenti a Pisa, quindici persone messe in salvo dai vigili del fuoco. I fatti si sono verificati nell’area che interessa i territori dei comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. La forza delle piogge e delle precipitazioni ha ingrossato canali e torrenti Maltempo, a Pisa soccorse quindici persone L'Identità. Lidentita.it - Maltempo, a Pisa soccorse quindici persone Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un’altra notte disi riserva sull’Italia: esondano canali e torrenti amesse in salvo dai vigili del fuoco. I fatti si sono verificati nell’area che interessa i territori dei comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. La forza delle piogge e delle precipitazioni ha ingrossato canali e torrenti, aL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - altra notte di passione per la provincia pisana : esondati il Cascina e il Botra - Quella tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre è stata un'altra notte di ansia, tensione, paura e fiato sospeso per il territorio provinciale pisano, falcidiato dall'ennesima perturbazione che ha scaricato una quantità enorme di pioggia in pochissime ... (Pisatoday.it)

Maltempo - tracimati torrenti e canali nel Pisano : 15 persone messe in salvo - (Adnkronos) – Toscana ancora flagellata dal maltempo. Nella notte una violenta precipitazione nel Pisano ha causato l'esondazione di torrenti e canali con l'acqua che ha invaso strade e abitazioni. Colpiti i comuni di Riparbella, Castellina ... (Periodicodaily.com)

Il maltempo flagella il Pisano : esondano i fiumi - 15 persone salvate - AGI - Notte di maltempo nell'entroterra di Pisa. Una violenta precipitazione si è abbattuta nella notte nei comuni di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. Una quindicina di persone - stando a quanto riferito dai ... (Agi.it)

Maltempo nel Pisano : l’ondata di violenza meteorologica colpisce cinque comuni - Facebook WhatsApp Twitter Una violenta perturbazione ha devastato, nella notte scorsa, vasti territori dei comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, nel Pisano. La situazione si è rapidamente ... (Gaeta.it)