Look mannish la tendenza delle celebrities che abbraccia lo stile maschile

(Di sabato 26 ottobre 2024) Studi antropologici affermano come in ognuno di noi coesistano aspetti convenzionalmente accostati a generi opposti. Ebbene, la moda in vigore quest’autunno/inverno porta avanti proprio tale concetto: la virata recentemente presa sembra tendere a voler mettere in luce il latodi ogni donna, rubando – alcune volte nel vero senso della parola, con la somma disperazione di partner, fratelli e padri depredati del proprio prezioso ed essenziale guardaroba – gilet, camicie e pantaloni dal taglio sartoriale dall’arsenale fashion. E questo, ovviamente, vale tanto per le tenute più casual quanto per quelle più eleganti. Ce lo dimostrano le grandi maison, Da Bottega Veneta, Tod’s a Tommy Hilfiger con le loro proposte di rigorose mise pensate per l’ufficio, e ce lo conferma lo street style tramite abbinamenti ben più creativi.