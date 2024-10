I numeri del capoluogo: "Senza casa 245 famiglie, i cantieri aperti sono 115" (Di sabato 26 ottobre 2024) "Siamo entrati nella fase viva della ricostruzione. Dalle rettifiche continue delle ordinanze con i primi tre commissari siamo passati ai decreti, con finanziamenti concreti. E lo vediamo dai cantieri, dai lavori ultimati in questa seconda fase, operativa". L’assessore comunale all’urbanistica di Macerata Silvano Iommi fa il punto. Attualmente in Cas (Contributo di autonoma sistemazione) si contano 245 famiglie per un totale di circa 420 cittadini e un ammontare di 145mila euro mensili; nel 2016 percepivano il Cas 340 famiglie, per un totale di 700 cittadini. "Un centinaio di famiglie in meno che pesano sulla finanza pubblica", dice Iommi. Al termine dei sopralluoghi, circa 500 edifici privati sono risultati totalmente inagibili, mentre circa 280 presentano inagibilità parziali o danni lievi, per un totale di circa 800. Ilrestodelcarlino.it - I numeri del capoluogo: "Senza casa 245 famiglie, i cantieri aperti sono 115" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Siamo entrati nella fase viva della ricostruzione. Dalle rettifiche continue delle ordinanze con i primi tre commissari siamo passati ai decreti, con finanziamenti concreti. E lo vediamo dai, dai lavori ultimati in questa seconda fase, operativa". L’assessore comunale all’urbanistica di Macerata Silvano Iommi fa il punto. Attualmente in Cas (Contributo di autonoma sistemazione) si contano 245per un totale di circa 420 cittadini e un ammontare di 145mila euro mensili; nel 2016 percepivano il Cas 340, per un totale di 700 cittadini. "Un centinaio diin meno che pesano sulla finanza pubblica", dice Iommi. Al termine dei sopralluoghi, circa 500 edifici privatirisultati totalmente inagibili, mentre circa 280 presentano inagibilità parziali o danni lievi, per un totale di circa 800.

