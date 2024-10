Zonawrestling.net - Hulk Hogan: “Ho rifiutato gli inviti di Cher e Madonna”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Le rivelazioni dell’Immortale al PBD Podcastha raccontato alcuni interessanti retroscena del suo periodo di massimo successo durante un’intervista al PBD Podcast, rivelando di aver declinato glidi due delle più grandi star della musica. L’incontro mancato conL’Immortale ha raccontato un curioso episodio avvenuto alle Twin Towers durante la festa di compleanno di Vince McMahon. “Ero seduto con mia moglie quando un poliziotto mi ha toccato la spalla e mi ha detto: ‘ha mandato la sua limousine, è di sotto. Vuole che tu vada a cena con lei'”, ha ricordato. “Ho risposto: ‘? Di cosa stai parlando?’ E lui: ‘Sì,, la cantante!’ Non sapevo che pensare. Ho detto: ‘Vai via, che stai dicendo?’ Era strano perché lei pensava di poter mandare un’auto e che io sarei saltato dentro di corsa. No, no, Brother.