Hockey ghiaccio: nel sabato sera dell’Alps League vincono i Cavaliers. Ko per Merano (Di sabato 26 ottobre 2024) Un altro dei sabato sera della prima fase dell’Alps Hockey League 2024-2025 si è concluso. Per le squadre italiane il bilancio è agrodolce: frutto di un derby, che ovviamente ha visto una formazione prevalere sull’altra, e di una sconfitta. L’incrocio fra i Vipiteno Broncos e gli Unterland Cavaliers premia gli ospiti, che in trasferta si impongono per 1-4. Murnieks e Pichler aprono il tabellino, Zecchetto prova a far tornare sotto i padroni di casa, ma nel terzo periodo Kaufmann e Samitis (regime di “Empty Net”) chiudono i conti. Cede in casa dei KHL Sisak invece Merano, con lo score di 4-2. La compagine italiana va addirittura in vantaggio con Skalde venendo però rimontata e superata sino al 3-1. Poi il 3-2 di Pietroniro a cinque minuti dalla fine, seguito però dal 4-2 definitivo di Idzan. Oasport.it - Hockey ghiaccio: nel sabato sera dell’Alps League vincono i Cavaliers. Ko per Merano Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un altro deidella prima fase2024-2025 si è concluso. Per le squadre italiane il bilancio è agrodolce: frutto di un derby, che ovviamente ha visto una formazione prevalere sull’altra, e di una sconfitta. L’incrocio fra i Vipiteno Broncos e gli Unterlandpremia gli ospiti, che in trasferta si impongono per 1-4. Murnieks e Pichler aprono il tabellino, Zecchetto prova a far tornare sotto i padroni di casa, ma nel terzo periodo Kaufmann e Samitis (regime di “Empty Net”) chiudono i conti. Cede in casa dei KHL Sisak invece, con lo score di 4-2. La compagine italiana va addirittura in vantaggio con Skalde venendo però rimontata e superata sino al 3-1. Poi il 3-2 di Pietroniro a cinque minuti dalla fine, seguito però dal 4-2 definitivo di Idzan.

