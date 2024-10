Calciomercato.it - Conte fa festa, ma pensa al Milan: “Non c’è solo Leao. Ho un solo giorno per preparare la gara”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il Napoli vince 1-0 contro il Lecce al Maradona grazie alla rete del capitano Di Lorenzo: le parole diin conferenza, anche sulprossimo avversario Altra vittoria al Maradona, altro clean sheet per il Napoli di Antonio, che strappa i tre punti contro il Lecce con il gol di Di Lorenzo. Il mister mantiene il primato in classifica. Le parole del tecnico in conferenza stampa dopo il successo. Antonio, allenatore del Napoli (LaPresse) Calciomercato.itSulla vittoria contro il Lecce: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo dominato dall’inizio alla fine. Bisogna avere pazienza, calma e non farsi prendere dalla frenesia di fare gol. Sono partite difficili.nto dei tre punti presi con una squadra che non c’entra nulla con quel posto in classifica. Detto questo auguro sempre il meglio per il Lecce. Domenica sarà lavorativa per chi non ha giocato”.