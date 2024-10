Calcio dilettanti, gli anticipi di Promozione e Prima Categoria. Oggi Mesola-Centese e Copparo-Codigorese (Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi pomeriggio anticipo di lusso in Promozione: alle 15 ci sarà lo scontro al vertice tra la capolista Mesola e la Centese, una delle partite più attese del week end, meteo permettendo. La formazione castellana arriva a questo incontro con un ruolino di marcia impressionante: 6 vittorie consecutive dopo il pareggio iniziale contro la Comacchiese, con un totale di 12 gol segnati e solo 2 subiti, dimostrando una difesa quasi impenetrabile. La Centese, dal canto suo, si presenta a questa sfida con grande determinazione. Come ha dichiarato mister Ciro Di Ruocco, la squadra si prepara con umiltà ma anche con la consapevolezza dei propri mezzi. Pur essendo una neopromossa, la Centese ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli e arriva a questo big match con soli tre punti di distacco dalla corazzata ferrarese. Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti, gli anticipi di Promozione e Prima Categoria. Oggi Mesola-Centese e Copparo-Codigorese Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024)pomeriggio anticipo di lusso in: alle 15 ci sarà lo scontro al vertice tra la capolistae la, una delle partite più attese del week end, meteo permettendo. La formazione castellana arriva a questo incontro con un ruolino di marcia impressionante: 6 vittorie consecutive dopo il pareggio iniziale contro la Comacchiese, con un totale di 12 gol segnati e solo 2 subiti, dimostrando una difesa quasi impenetrabile. La, dal canto suo, si presenta a questa sfida con grande determinazione. Come ha dichiarato mister Ciro Di Ruocco, la squadra si prepara con umiltà ma anche con la consapevolezza dei propri mezzi. Pur essendo una neopromossa, laha dimostrato di poter competere ai massimi livelli e arriva a questo big match con soli tre punti di distacco dalla corazzata ferrarese.

