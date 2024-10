Puntomagazine.it - Via Riviera di Chiaia: fugge al controllo tenta di disfarsi del telefono appena rubato

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Arrestato 35enne per furto aggravato: inseguito e bloccato dalla Polizia, restituito il cellulareal proprietario Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato.In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio didel territorio, nel transitare in viadihanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il. Ne è nato un breve inseguimento durante il quale il soggetto si è disfatto di un cellulare ma gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato recuperando, altresì, l’oggetto lanciato poco prima.Inoltre, i poliziotti hanno accertato che il cellulare era stato asportato poco prima da un’autovettura in sosta.