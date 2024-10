Ucraina, ministro Lituania: “stiamo perdendo la guerra” (Di venerdì 25 ottobre 2024) ''Mi spiace dirlo, ma in Ucraina stiamo perdendo la guerra'' Lo afferma il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis Imolaoggi.it - Ucraina, ministro Lituania: “stiamo perdendo la guerra” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ''Mi spiace dirlo, ma inla'' Lo afferma ildegli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis

