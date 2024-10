Teatro Dragoni, parte domani la campagna abbonamenti (Di venerdì 25 ottobre 2024) parte domani (10-13) alla biglietteria del Teatro Dragoni di Meldola la campagna per i nuovi abbonamenti alle rassegne ‘Prosa’ e ‘A Teatro in Famiglia’. La campagna proseguirà poi da martedì 29 ottobre (10-13 e 16-18) alla biglietteria del Diego Fabbri di Forlì (dal martedì al sabato, festivi esclusi), e resterà aperta fino al giorno del primo spettacolo di entrambe le rassegne. Tra i protagonisti della Prosa: Alessandro Benvenuti, (19 novembre), Maria Pia Timo (5 dicembre), Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro (14 gennaio), Dino Paradiso e Peppe Centola (31 gennaio), Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio (25 febbraio) ed Enrico Guarneri e Nadia De Luca (24 marzo). Ilrestodelcarlino.it - Teatro Dragoni, parte domani la campagna abbonamenti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)(10-13) alla biglietteria deldi Meldola laper i nuovialle rassegne ‘Prosa’ e ‘Ain Famiglia’. Laproseguirà poi da martedì 29 ottobre (10-13 e 16-18) alla biglietteria del Diego Fabbri di Forlì (dal martedì al sabato, festivi esclusi), e resterà aperta fino al giorno del primo spettacolo di entrambe le rassegne. Tra i protagonisti della Prosa: Alessandro Benvenuti, (19 novembre), Maria Pia Timo (5 dicembre), Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro (14 gennaio), Dino Paradiso e Peppe Centola (31 gennaio), Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio (25 febbraio) ed Enrico Guarneri e Nadia De Luca (24 marzo).

