Successo della prima edizione della giornata dell’edilizia all’Università degli Studi dell’Aquila (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La prima edizione della “giornata dell’edilizia – Innovazione, Ricerca, Formazione” si è tenuta il 24 ottobre presso il Polo Universitario di Roio. Questo evento, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, ha visto la partecipazione delle principali istituzioni coinvolte nella ricostruzione post-sisma. L’obiettivo fondamentale è stato quello di sensibilizzare gli operatori del settore verso l’utilizzo di tecnologie innovative, promuovendo un dialogo costruttivo fra professionisti, imprese e le Uffici Speciali per la Ricostruzione. Un dibattito vivace tra professionisti del settore La giornata è stata caratterizzata da un dibattito stimolante, che ha visto protagonisti rappresentanti delle istituzioni, tecnici, produttori e utilizzatori di materiali da costruzione. Gaeta.it - Successo della prima edizione della giornata dell’edilizia all’Università degli Studi dell’Aquila Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La– Innovazione, Ricerca, Formazione” si è tenuta il 24 ottobre presso il Polo Universitario di Roio. Questo evento, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, ha visto la partecipazione delle principali istituzioni coinvolte nella ricostruzione post-sisma. L’obiettivo fondamentale è stato quello di sensibilizzare gli operatori del settore verso l’utilizzo di tecnologie innovative, promuovendo un dialogo costruttivo fra professionisti, imprese e le Uffici Speciali per la Ricostruzione. Un dibattito vivace tra professionisti del settore Laè stata caratterizzata da un dibattito stimolante, che ha visto protagonisti rappresentanti delle istituzioni, tecnici, produttori e utilizzatori di materiali da costruzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclismo - arriva il Grand Tour della Magna Grecia - prima edizione la prossima primavera - Roma, 25 ott. (Adnkronos) - La Fondazione Magna Grecia e la Lega del Ciclismo Professionistico hanno siglato un Protocollo d'intesa per poter dare il via all'organizzazione del Grand Tour della Magna Grecia, un progetto di corsa ciclistica ... (Liberoquotidiano.it)

Ceramisti in mostra a Monreale con la prima edizione della “Inceramicata” - Sarà una vera e propria celebrazione della ceramica di Monreale e dei suoi artigiani. Nella cittadina normanna, il 30 e 31 ottobre si terrà la prima edizione della “Inceramicata”. Un appuntamento voluto dall’amministrazione comunale per celebrare ... (Monrealelive.it)

Cultura brassicola - artigianalità e innovazione : Brescia ospita la prima edizione di BEERmyLOVER - Più di 40 espositori, un ricco calendario di incontri, approfondimenti, degustazioni e intrattenimento: è stata presentata oggi, alla Camera di Commercio di Brescia, Beer my Lover, la nuova exhibition sulla birra artigianale e sul food di qualità, ... (Newsagent.it)

Andrea Giambruno torna in tv : l’ex compagno di Giorgia Meloni sarà ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve - Andrea Giambruno torna in tv: sarà ospite della prima puntata di Belve Andrea Giambruno sarà ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma di Francesca Fagnani che tornerà in prima serata su Rai 2 a partire dal 19 ... (Tpi.it)