Slitta l'arrivo dell'agente di Kvaratskhelia: incontro a Milano per il rinnovo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Mamuka Jugeli, agente dirinviaa Napoli Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli riguardano Khvicha, l’agente del calciatore, Mamuka Jugeli, arriverà aper discutere delcontrattuale. Inizialmente, era previsto che l’agente del talento georgiano, Mamuka Jugeli, arrivasse oggi a Napoli per discutere deldi contratto con la società azzurra. Tuttavia, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli,è stato posticipato.previsto adurante Milan-Napoli Jugeli arriverà direttamente amartedì, in occasione della partita Milan-Napoli. Potrebbe essere proprio nel capoluogo lombardo che avverrà l’decisivo con la dirigenza del Napoli per ildel fantasista georgiano.