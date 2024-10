Sal Da Vinci, la crisi vissuta in silenzio: “La mia famiglia non l’ha mai saputo” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si sta parlando sempre più di Sal Da Vinci, considerando l’enorme successo del suo ultimo singolo, Rossetto e Caffè. Una canzone che da mesi spopola sui social e lo ha portato nello studio de La Volta Buona. Qui ha parlato ovviamente di musica ma anche di vita privata, tra storie passate e dolorose e futuro. La crisi di Sal Da Vinci Perché Tu si ‘na cosa grande di Domenico Modugno rappresenta “la volta buona” di Sal Da Vinci? Il celebre cantante ne ha parlato con Caterina Balivo, spiegando d’aver vissuto un periodo di profonda crisi in passato. Era già sposato e padre di due figli (Annachiara e Francesco) e, di colpo, si rese conto che mandare avanti la sua famiglia era diventato impossibile: “Non c’erano più soldi in casa”. Qualcosa di cui non ha avuto il coraggio di parlare con i suoi cari, ha rivelato. Dilei.it - Sal Da Vinci, la crisi vissuta in silenzio: “La mia famiglia non l’ha mai saputo” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si sta parlando sempre più di Sal Da, considerando l’enorme successo del suo ultimo singolo, Rossetto e Caffè. Una canzone che da mesi spopola sui social e lo ha portato nello studio de La Volta Buona. Qui ha parlato ovviamente di musica ma anche di vita privata, tra storie passate e dolorose e futuro. Ladi Sal DaPerché Tu si ‘na cosa grande di Domenico Modugno rappresenta “la volta buona” di Sal Da? Il celebre cantante ne ha parlato con Caterina Balivo, spiegando d’aver vissuto un periodo di profondain passato. Era già sposato e padre di due figli (Annachiara e Francesco) e, di colpo, si rese conto che mandare avanti la suaera diventato impossibile: “Non c’erano più soldi in casa”. Qualcosa di cui non ha avuto il coraggio di parlare con i suoi cari, ha rivelato.

