Iltempo.it - "Nuove prove", i Menendez presto liberi? Svolta nel caso raccontato dalla serie tv

(Di venerdì 25 ottobre 2024)neldei fratelli, in carcere da 35 anni per l'omicidio dei genitori. Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascon, ha annunciato che chiederà che venga rivista la condanna per Lyle ed Erik(da sinistra a destra nella foto), condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per l'omicidio premeditato dei loro genitori nel 1989. Si apre così la possibilità di una loro scarcerazione. Ilè tornato sotto i riflettori dopo laNetflix "The Monsters". Attendibili, secondo il procuratore, lesugli abusi sessuali che i fratelli, che avevano 18 e 21 anni all'epoca dell'omicidio, avrebbero subito fin da piccoli da parte del padre con la copertura della madre.