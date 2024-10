Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev 2-6 7-6, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro porta il match al terzo set

(Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-KHACHANOV (3°DALLE 14.00 E NON PRIMA DELLE 18.00) 15-15 Ancora una buona smorzata di dritto in uscita dal servizio del toscano. 0-15 Ingenuità del toscano, che spedisce fuori il passante ad avversario battuto. 1-0 BREAK! SI! Accelerazione con il dritto lungolinea e comodo smash. Alè Lorenzo! 15-40 Due palle break. In corridoio il dritto inside in di. 15-30 Ed è ottima anche questa risposta con il dritto del. 15-15 Gran dritto lungolinea piazzato dal toscano. 15-0 Servizio e schiaffo al volo vincente del tedesco.SET 7-6 (5) SECONDO SET! Sulla riga il dritto in uscita dal servizio del. Si va al! 6-5 SET POINTnon chiude la volèe e si offre al passante dell’avversario.