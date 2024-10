Latina / Condannato per maltrattamenti in famiglia, arrestato dai Carabinieri (Di venerdì 25 ottobre 2024) Latina – Il 23 ottobre, nel corso del pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Borgo Podgora (LT), in esecuzione a un’ordinanza emessa della Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, hanno arrestato un 40enne del luogo, noto alle Forze di Polizia, dovendo espiare la pena di mesi 9 L'articolo Latina / Condannato per maltrattamenti in famiglia, arrestato dai Carabinieri Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Condannato per maltrattamenti in famiglia, arrestato dai Carabinieri Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 25 ottobre 2024)– Il 23 ottobre, nel corso del pomeriggio, idella Stazione di Borgo Podgora (LT), in esecuzione a un’ordinanza emessa della Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, hannoun 40enne del luogo, noto alle Forze di Polizia, dovendo espiare la pena di mesi 9 L'articoloperindaiTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pugno in faccia alla fidanzata in strada : fermato dai carabinieri in provincia di Latina - Violenza sul Lungomare di Latina: Intervento dei Carabinieri Un grave episodio di violenza domestica si è consumato ieri sul lungomare di Latina, all’altezza di Foce Verde, dove un giovane ha aggredito la sua compagna in pieno giorno e sotto ... (Dayitalianews.com)

Nuovo comandante al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina : Salvatore Pascariello assume il ruolo - Facebook WhatsApp Twitter Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina accoglie un nuovo leader. Il tenente colonnello Salvatore Pascariello, proveniente dalla Sicilia, si è insediato come comandante del Reparto Operativo. Con una carriera ... (Gaeta.it)

Un 37enne in arresto cardiaco : l’intervento salvavita dei carabinieri in provincia di Latina - Nella notte del 19 ottobre, i Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo (LT) e il N.O.R. – Aliquota Radiomobile sono stati chiamati per un’emergenza in un’abitazione del comune. Emergenza nell’Abitazione di un 37enne Tunisino Nelle ... (Dayitalianews.com)

Operazioni dei Carabinieri a Latina : perquisizioni e denunce per violazioni alla privacy e spaccio - Facebook WhatsApp Twitter I Carabinieri della Compagnia di Latina hanno condotto una serie di perquisizioni nel corso della serata di ieri, portando a significative scoperte legate alla violazione della privacy e attività illecite connesse ... (Gaeta.it)