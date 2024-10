La Regina Camilla non ha uno smartphone, il figlio: “Per sapere dov’è guardo la tv” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il figlio della Regina Camilla, Tom Parker Bowles, ha dichiarato che sua madre non possiede uno smartphone, quindi questo rende difficili le loro comunicazioni e spesso per sapere dove si trova accende la tv. Fanpage.it - La Regina Camilla non ha uno smartphone, il figlio: “Per sapere dov’è guardo la tv” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildella, Tom Parker Bowles, ha dichiarato che sua madre non possiede uno, quindi questo rende difficili le loro comunicazioni e spesso perdove si trova accende la tv.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La regina Camilla in Australia - solo un paio di vestiti nuovi per chi non teme confronti - Per il primo tour da sovrana nel paese del Commonwealth ha ridotto il bagaglio all'osso portando con sé pochi outfit, molti dei quali già nel suo guardaroba. Sapeva che sarebbe stata paragonata alle fashion icon di casa Windsor. E lei cosa ha fatto? ... (Vanityfair.it)

La regina Camilla non ha gradito di sicuro la provocazione della modella in bikini - Non c’è pace per re Carlo e Camilla, nemmeno durante la loro prima visita ufficiale in Australia. In un momento che avrebbe dovuto celebrare la stabilità della nuova era monarchica, una provocazione inaspettata ha messo a dura prova la serenità ... (Iodonna.it)

Re Carlo e la regina Camilla in Australia : 3 momenti belli e 2 da dimenticare - Alla fine, il bilancio per re Carlo è stato più che positivo. Nonostante la protesta in parlamento a Canberra di lunedì scorso – ve la raccontiamo qui sotto -, in Australia la popolazione ha mostrato sostegno al sovrano e alla regina Camilla. ... (Amica.it)

Samoa - Re Carlo III e la regina Camilla accolti dal primo ministro - Re Carlo III e la Regina Camilla sono stati accolti dal primo ministro Fiam? Naomi Mata?afa ad Apia al loro arrivo a Samoa. Il sovrano inglese ha raggiunto lo Stato insulare per una riunione dei 56 massimi funzionari governativi del Commonwealth. ... (Lapresse.it)