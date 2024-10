Tpi.it - La mostra sul futurismo e il curatore che si paragona a Boccia: ecco cos’altro rivelerà Report sul Ministero della Cultura

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ci sarebbe lasulin programma alla Gnam, la Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, al centro del “secondo caso” che il programma tv– come annunciato dal conduttore Sigfrido Ranucci –nella puntata che andrà in onda dopodomani, domenica 27 ottobre, su Rai Tre. E, come annunciato da Ranucci, il caso coinvolge in parte anche l’attuale ministroAlessandro Giuli, che resta al centro delle polemiche anche dopo le dimissioni del suo capo di gabinetto Francesco Spano. Secondo quanto scrive oggi il quotidiano La Repubblica, nella sua inchiestaripercorrerà la complessa genesi, la cui inaugurazione – originariamente prevista per il 30 ottobre – è slittata al 3 dicembre, e mostrerà come nell’organizzazione dell’esposizione ci siano state forti pressioni politiche da parte di esponenti di Fratelli d’Italia.