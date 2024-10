Fiorentina, notte a San Gallo complicata per gli ultras. Attesa per le decisioni Uefa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 25 ottobre 2024 - E' stata una notte di nuovo complicata per quanto riguarda l'ordine pubblico con protagonisti i tifosi della Fiorentina. Quelli che stavolta avevano deciso di seguire la squadra di Palladino a San Gallo. Ovviamente non tutti i 1.100 che occupavano il settore ospiti, ma un gruppo sicuramente nutrito. Un bollettino della polizia municipale della cittadina svizzera racconta di interventi degli agenti fino a mezzanotte inoltrata. Il pre partita è scivolato via liscio, anche se la nota racconta di come i sostenitori gigliati siano stati accompagnati allo stadio con autobus speciali, ma sarebbero rimasti danneggiati tre mezzi con stime di danni di diverse migliaia di euro. Davanti allo stadio, i tifosi viola, hanno fatto poi esplodere diversi “enormi petardi e razzi”. Lanazione.it - Fiorentina, notte a San Gallo complicata per gli ultras. Attesa per le decisioni Uefa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 25 ottobre 2024 - E' stata unadi nuovoper quanto riguarda l'ordine pubblico con protagonisti i tifosi della. Quelli che stavolta avevano deciso di seguire la squadra di Palladino a San. Ovviamente non tutti i 1.100 che occupavano il settore ospiti, ma un gruppo sicuramente nutrito. Un bollettino della polizia municipale della cittadina svizzera racconta di interventi degli agenti fino a mezzainoltrata. Il pre partita è scivolato via liscio, anche se la nota racconta di come i sostenitori gigliati siano stati accompagnati allo stadio con autobus speciali, ma sarebbero rimasti danneggiati tre mezzi con stime di danni di diverse migliaia di euro. Davanti allo stadio, i tifosi viola, hanno fatto poi esplodere diversi “enormi petardi e razzi”.

