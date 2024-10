Edoardo Prati: 7 marzo 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (Di venerdì 25 ottobre 2024) Salito alla ribalta nell’ultimo anno, dapprima sui social e poi in televisione (è ospite fisso di “Che Tempo che fa”), Edoardo Prati è un giovanissimo appassionato di studi classici, che ha trovato un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione: i grandi classici della letteratura. Dall’antica Grecia a Roma, fino ai grandi scrittori e pensatori moderni, Edoardo offre ai suoi follower (quasi 1 milione tra Instagram e Tik Tok) degli inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse e svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico. Il suo talento è quello di rendere accessibili a tutti, anche ai suoi coetanei, temi e pensieri complessi aprendo al suo pubblico le porte non solo dei classici della letterature, ma anche di filosofia, storia, arte e musica. Udine20.it - Edoardo Prati: 7 marzo 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Salito alla ribalta nell’ultimo anno, dapprima sui social e poi in televisione (è ospite fisso di “Che Tempo che fa”),è un giovanissimo appassionato di studi classici, che ha trovato un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione: i grandi classici della letteratura. Dall’antica Grecia a Roma, fino ai grandi scrittori e pensatori moderni,offre ai suoi follower (quasi 1 milione tra Instagram e Tik Tok) degli inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse e svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico. Il suo talento è quello di rendere accessibili a tutti, anche ai suoi coetanei, temi e pensieri complessi aprendo al suo pubblico le porte non solo dei classici della letterature, ma anche di filosofia, storia, arte e musica.

Caterina Guzzanti - Nancy Brilli - Edoardo Prati - Gli Omini e molti altri tra i protagonisti della stagione 2024/25 del Teatro Giotto - Al via martedì 26 novembre la stagione 2024/25 del Teatro Giotto di Vicchio. Un programma di otto appuntamenti con prosa e musica fino al 23 marzo. Caterina Guzzanti, Nancy Brilli, Edoardo Prati, Paolo Nani, Massimo Dapporto, Gli Omini sono tra ... (Firenzetoday.it)

Festival delle Idee : Trudie Styler e Edoardo Prati al Teatro Toniolo - Al Festival delle Idee, venerdì 11 ottobre, arriva al Teatro Toniolo di Mestre (ore 18) una delle ospiti internazionali più attese, la produttrice e regista Trudie Styler. Moglie di Sting, innamorata dell’Italia, e in particolare di Napoli, a cui ... (Veneziatoday.it)

Edoardo Prati - al via lo spettacolo Cantami d’amore - le date - Il giovane appassionato di studi classici Edoardo Prati debutta in teatro con lo spettacolo Cantami d’amore, ecco il calendario Edoardo Prati, classe 2004, è un giovane appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo e ... (Spettacolo.eu)

Edoardo Prati a Che Tempo che fa : “La scuola è il luogo sacro della disobbedienza nel confronto di se stessi”. E poi : “Gli anni delle scuole superiori sono quelli in cui si forgia l’individuo” - Edoardo Prati, ventenne romagnolo con un seguito di mezzo milione di follower su Instagram e 4 milioni di like su TikTok, è pronto a calcare le scene teatrali con "Cantami d’amore", uno spettacolo che lo vedrà impegnato in un tour in quaranta città ... (Orizzontescuola.it)