Cora Jade | Roxanne Perez è fantastica al momento è la miglior wrestler del mondo

(Di venerdì 25 ottobre 2024)è tornata a NXT tra la sorpresa e l’entusiasmo generale, favorendodurante il suo match contro Giulia, aiutandola a mantenere alla vita la cintura NXT. La loro amicizia, che ha superato durissime battaglie ed aspre faide causate da aspirazioni simili, sembra essersi rafforzata. Felice per lei Parlando con David Shoemaker e Kazeem Famuyide a The Masked Man Show,ha parlato della sua amicizia con Roxy, elogiando l’ascesa della sua amica, evidenziando le somiglianze tra i loro percorsi per arrivare al top, di come entrambe fossero fan di AJ Lee, e di come abbiano iniziato la loro carriera diin giovane età, lottando a lungo nel circuito indipendente per arrivare, finalmente, in WWE.