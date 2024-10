Commessa 19enne muore bruciata nel forno del supermercato ma nessuno se ne accorge: trovata dalla madre (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il terribile rinvenimento in un supermercato di Halifax, in Canada, dove madre e figlia lavoravano. La madre della 19enne si è preoccupata dopo non averla vista al negozio per oltre un'ora. Ha provato a chiedere dove si trovasse e a chiamarla al telefono prima di imbattersi nella scena raccapricciante. Fanpage.it - Commessa 19enne muore bruciata nel forno del supermercato ma nessuno se ne accorge: trovata dalla madre Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il terribile rinvenimento in undi Halifax, in Canada, dovee figlia lavoravano. Ladellasi è preoccupata dopo non averla vista al negozio per oltre un'ora. Ha provato a chiedere dove si trovasse e a chiamarla al telefono prima di imbattersi nella scena raccapricciante.

