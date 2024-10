Thesocialpost.it - Commessa 19enne muore bruciata nel forno del supermercato, l’orribile scoperta della madre

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Laaveva cercato di mettersi in contatto con la figlia diverse volte al telefono e aveva anche chiesto informazioni ad altri dipendenti deldove lavoravano, ma nessuno sembrava sapere nulla sulla sua scomparsa. Così, la donna ha deciso di recarsi di persona nel negozio, solo per scoprire con orrore che la giovane era deceduta, trovata carbonizzata all’interno di un ampioindustriale del panificio, acceso e con le porte sigillate. Questo tragico episodio è avvenuto lo scorso fine settimana in unWalmart di Halifax, in Canada, e attualmente è oggetto di indagine da parte delle autorità locali. La macabrariguardante laè stata fatta la sera di sabato 19 ottobre, quando i servizi di emergenza hanno ricevuto una chiamata che segnalava la presenza di una donna intrappolata in unnel reparto panetteria del