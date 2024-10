Ilfoglio.it - Carlo Melina, con realismo spietato e ostentato, aggiorna il "Principe"

(Di venerdì 25 ottobre 2024)nuovo Machiavelli. Non fiorentino ma veneto, molto veneto,ilscrivendo “Non difenderti, attacca” (Historica/Giubilei Regnani). Sono “50 regole di comunicazione politica per spin doctor e addetti stampa” ed ecco la politica come astuzia e come guerra. Non è lettura per idealisti questo trattato dedicato “a chi ha il coraggio di candidarsi”. Non è certamente lettura per elettori: il dietro le quinte delle campagne elettorali mette voglia di astenersi. E’ lettura per consiglieri dele aspiranti tali, o per chi come me gradisce dettagliata conferma della scadente natura umana.