Camorra, arrestato in Colombia il latitante Luigi Balvedere (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Nella notte a Medellin (Colombia) è stato arrestato Luigi Belvedere, latitante da dicembre 2020 ed inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi del ministero dell'Interno, destinatario di un provvedimento di carcerazione definitivo per 18 anni, 9 mesi mesi e 20 giorni, nonché di una ulteriore misura cautelare sempre per il reato traffico internazionale di stupefacenti. La cattura ha visto la partecipazione diretta di investigatori della Polizia di Stato in missione nel Paese sudamericano.

Camorra - arrestato in Colombia il latitante Luigi Belvedere - Nel corso della notte, a Medellin, in Colombia, è stato catturato Luigi Belvedere, latitante da dicembre 2020 e inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno Belvedere è destinatario di un provvedimento di carcerazione ... (Lapresse.it)

Cocaina tra camorra e narcos - arrestato in Colombia broker casertano - Tempo di lettura: 2 minutiNel corso della notte, a Medellin (Colombia), è stato catturato Luigi Belvedere, ricercato da dicembre 2020 ed inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno, condannato in via definitiva per ... (Anteprima24.it)

Arrestato in Colombia Luigi Belvedere - super latitante della Camorra : “Faceva da intermediario tra i cartelli colombiani e i Casalesi” - Dopo quasi tre anni di latitanza, è stato arrestato Luigi Belvedere, 32enne narcotrafficante italiano legato ai clan della camorra casertan. Latitante dal 2020, il casertano è stato catturato nella notte a Medellin, in Colombia, dove si era ... (Ilfattoquotidiano.it)

